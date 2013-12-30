中国国务院称要确保两孩政策实施后生育水平不出现大波动

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京12月30日 -中国国务院周一称，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策（以下简称单独两孩政策）后，要确保政策实施过程风险可控，确保生育水平不出现大的波动。
新华社援引国务院近日印发的《关于调整完善生育政策的意见》称，根据人口与计划生育法的规定，各省（自治区、直辖市）人民政府在全面评估当地人口形势、计划生育工作基础及政策实施风险的情况下，制定单独两孩政策实施方案，报国务院主管部门备案，由省级人民代表大会或其常委会修订地方性法规或作出规定，依法组织实施。
“我国人口众多的基本国情没有根本改变，人口对经济、社会、资源、环境的压力长期存在，计划生育基本国策必须长期坚持。”国务院称。
国务院表示，将加强对流动人口等重点人群的计划生育服务与管理，综合治理出生人口性别比偏高问题，严格控制政策外生育特别是多孩生育，严肃查处违法生育行为。
同时，建立重大经济社会政策人口影响评估机制，做好相关经济社会政策与计划生育政策的有效衔接。
国家卫生计生委宣传司司长、新闻发言人毛群安此前表示，中国最终会取消计划生育限制。在刚刚结束的十八届三中全会上，中国政府允许夫妻双方一人为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。
中国是世界上人口最多的国家。中国政府表示，自1980年以来，计划生育政策避免了4亿人口的出生。（完）
(发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)
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