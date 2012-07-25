中国两奥运供应商被控侵害工人权益

7月21日在伦敦奥林匹克纪念品商店中拍到的奥运吉祥物“文洛克”造型的铅笔。 REUTERS/Neil Hall

路透香港7月24日电---周二，一家香港的劳动者权益组织猛烈抨击了伦敦奥组委，指其未能阻止两家中国奥运供应商“猖獗”侵犯工人权益。

在最新的关於外包至中国的制造业调查中，反对企业偏差行为的学生与学者组织（SACOM，Scholars and Students against Corporate Misbehaviour）探访了两家奥运供应商，并声称发现他们工作场所安全设施匮乏、工资过低，还有过度加班。

该组织表示，在英国公平联盟（Playfair）1月向伦敦奥运组委会提交了一份备受关注的报告之後，奥组委仍然对中国供应商的所作所为无动于衷。

“对工人们猖獗的侵权行为显示出伦敦奥组委的规定只是体现在嘴上，他们不会为强制执行劳工标准做出行动，”在五月和六月的调查报告上，SACOM如此说道。

作为回应，伦敦奥组委声称，负责制造包括奥运吉祥物在内的英国玩具厂商Golden Bear正在复查它的所有供货渠道。

**危险的环境**

在报告中提到的两家厂商是鑫达实业有限公司（Zindart Manufacturing Limited）旗下鑫达公司（Xinda），和为孩之宝（Hasbro）等品牌供货的港商独资玩具生产厂家石围玩具厂。二者都位於号称“世界工厂”的珠江三角洲地区。

根据这份报导，两家工厂工人的工作时间是一周六天，每天11到12小时不等。一个月累积下来可高达120个小时。

在鑫达，被抓到打瞌睡的工人将会被处以取消两到四小时工资的处罚。在石围，迟到仅五分钟就会被扣除半天的工资。

工人们暴露在危险的工作环境下，却没有足够的安全设施，”报告上说。“在鑫达，有些工人自己戴口罩去工作”。

鑫达集团的CEO克里斯·弗兰克林（Chris Franklin）说，该企业遵守了包括国际玩具协会（the International Council of Toy Industries，ICTI）设定的标准在内的所有劳工标准，并且否认对於不能提供足够安全设施的指控。

“毫无疑问，我知道我们提供了全部必需的工作服装和安全设施。喷涂部门都采取了正常的通风和分离，”弗兰克林在电子邮件中告诉路透记者。

他还说，绝大多数工人的最低基本工资都在1,100元人民币（合170美元）左右，因为全中国的制造商都面临着成本的增加，以及例如深陷债务危机的欧洲等核心市场萎缩等现实问题。

“我们支付最低工资，但这是基於我们的消费者为产品所支付的金额能支付的最高报酬，”他补充道。

弗兰克林最近允许一组路透电视记者在他的工厂里无限制地拍摄。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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