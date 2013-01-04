两家中企拟投资112亿美元为柬埔寨建设铁路、钢厂和港口

联通集团筹划混改将以中国联通为平台 打响混改行情发令枪（更新版）
路透上海4月6日 - 市场高度关注的中国联通集团混合所有制改革方案初见端倪，联通集团拟选择旗下A股公司中国联合网络通信股份有限公司为混改平台。分析师称，联通打响混改发令枪，其方案出台后有望开启新一轮混改行情。
路透金边1月2日 - 两家中国企业签署合约,为柬埔寨建设一条长达400公里的铁路线、一家钢铁厂以及一个港口,总投资规模112亿美元,这是柬埔寨史上最大规模投资.
柬埔寨钢铁矿业集团(Cambodia Iron and Steel Mining Industry Group)董事长张传利周三表示,该公司已与中铁股份有限公司签署合约,建设一条连接柬埔寨北部柏威夏省一家钢铁厂与南部国公岛一港口.
这条铁路线与港口的造价为96亿美元,钢铁厂造价16亿美元.
该合约再度显示中国在扩大其在东南亚的影响力.
张传利表示,上述三个项目将于今年开工,历时四年完成.
"柬埔寨非常需要将矿产输送至中国和全球,"他对路透表示.
周一签署协议的三天前,中国浦发机械工业股份有限公司刚刚与柬埔寨石化公司宣布,双方将在柬埔寨合资建立一每年可处理500万吨原油的炼油厂,投资23亿美元.(完)
(编译 李爽; 审校 张明钧)
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