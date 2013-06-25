美联储两位官员淡化即将结束量化宽松的看法

* 柯薛拉柯塔和费希尔表示，抛售尚未导致担忧

* 美国股市继上周大跌后继续下挫，债市走强

* 美联储在制定政策时必须考虑金融体系失稳的影响--杜德利

路透6月24日 - 距离美国联邦储备委员会(美联储)引发全球金融市场连串抛售还不到一周，两位联储高级官员在周一表态淡化货币刺激政策行将结束的观点，称市场反应尚未导致担忧。

目前投资者极为关注来自美联储的消息。上周美联储主席伯南克表示，如果美国经济改善符合预期，预计联储将在今年稍晚削减购债规模，并到2014年中期全面结束刺激计划。

伯南克给出的结束第三轮量化宽松政策路线图中有充分的调整和解读空间--他的同事也在周一给出了一些他们自己的解读，希望安抚市场忧虑。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，在过去几日大肆打压股市和债市的投资者认为，美联储收紧政策的倾向变得比上周会议前更强烈，而这种看法是错误的。

“我认为存在这样一种看法...认为(联邦公开市场)委员会在考虑政策时已经转向强硬立场...这是错误的，应该加以澄清，”柯薛拉柯塔在电话会议上对记者表示。

柯薛拉柯塔可能是美联储19位决策成员中立场最温和的委员。他强调伯南克讲话以及美联储政策声明中的基本信息都是“非常倾向宽松的”，其中包括联储预期未来数年将继续持有抵押支持债券而不出售。

迄今为止，联储会后引起的长期公债收益率上升“尚未导致忧虑”，他补充说，“但显然，如果这些收益率在较长时期内顽固地盘踞在高位，将会对经济形势造成压制。”

指标10年期美国公债收益率周一小幅回落，之前一直徘徊在两年高点附近，上周曾录得10年来最大单周涨幅。

标准普尔500指数.SPX过去四个交易日跌逾5%，因投资者担心美联储减少政策刺激且中国资金面紧张可能损伤美国经济。

如果市场继续大举抛售，则金融形势紧绷可能扼杀美国缓慢的经济复苏。今年美国经济复苏出现稳固甚至是加快的迹象。

立场偏于强硬的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，“大型资金”投资者在长达30年的债市牛市后显得谨慎。他并补充说，美元升值反映出对美国经济的信心。

他在伦敦发表讲话时强烈支持伯南克有关第三轮量化宽松的时间表，重申这样史无前例的刺激举措应该缓慢退出。

“即使今年到了开始撤除(刺激举措)的时候，我们所实行的仍然是偏于宽松的政策，”他表示。

按目前的情况，美联储每月购买850亿美元公债和抵押支持债券，以刺激投资、就业和经济成长。

自伯南克上周三发表讲话以来，金融市场将美联储开始升息的预估时间提前到2014年9月前后，尽管大多数美联储决策者认为2015年之前不可能升息。

颇有影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利在巴塞尔没有具体谈论当前的政策立场，但他笼统地谈到，货币政策有必要比金融危机之后的“其他时候更加宽松”。

他表示，美联储在制定政策时必须考虑到金融体系失稳的问题。他的讲话在早盘时一度短暂提振美国债市。

“需要根据货币政策传导情况的好坏来适时调整货币政策立场，”杜德利在国际清算银行发表讲话称。

“当金融体系失稳情况影响到货币政策的传导，沿用以长期历史经验为基础的简单法则，就会造成货币政策不恰当地收紧。”

杜德利重申美联储未能达成其促进就业和控制通胀的目标，他是伯南克的亲密盟友，强烈支持采取史无前例的措施加速美国经济自2007-2009年衰退以来的复苏。

柯薛拉柯塔和费希尔今年均不是FOMC的投票委员，杜德利则享有长期投票权。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫/戴素萍/白云)

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