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时事要闻 | 2013年 8月 15日 星期四 07:25 BJT

朝韩同意恢复开城工业园区运作

路透首尔8月14日 - 韩国和朝鲜周三同意恢复开城工业园区的运作。此前双方举行了一系列谈判，以决定该工业园区的命运。

联合声明称，双方政府已同意重新开放开城工业园区，并避免再度关闭。不过声明没有给出重开的日期。(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)

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