朝韩同意重新开放并试运营一工业园区

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透首尔9月11日 - 韩国统一部发布声明称，韩国和朝鲜(北韩)已同意从周一起重新开放并试运营此前关闭的一处工业园区。
该工业园位于朝方境内若干公里处。今年稍早，由于朝韩双方紧张局势加剧，工业园在朝鲜撤走该国5.3万名工人后关闭。
主管处理朝韩事务的韩国统一部表示，双方计划吸引外国投资者进入这一工业园。该园区是朝鲜的主要外汇来源。(完)
(编译 朱晓军；审校 于春红)
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