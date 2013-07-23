阿斯利康又有两名员工在中国受到警方讯问

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透伦敦7月23日 - 英国制药企业阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)发言人周二表示，中国警方讯问了该公司另两位在上海的雇员，此前一位销售代表已被带走进行讯问。
公司发言人称，被讯问的两个人是上周五被扣留的销售代表的部门经理。其中一位经理仍在协助上海市公安局的讯问。
该发言人称，公司没有理由认为警方讯问与更广范围的调查有关系。
阿斯利康此前称其销售代表遭到讯问是当地警方事务，此事似乎与葛兰素史克(GSK.L)遭到的行贿指控没有直接关联。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)