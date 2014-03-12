中国“两会”日程（3月12日-13日）

美国国会采取行动将拨款谈判期限延长一周 避免政府陷入停摆
路透华盛顿4月27日 - 美国国会采取行动将拨款谈判期限延长至5月5日，以达成一项可使联邦政府预算支撑到9月的协议，防止政府在本周五午夜停摆。
3/12（星期三）
09:00 全国政协十二届二次会议闭幕
3/13（星期四）
09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会
闭幕后预计10:30 国务院总理李克强答记者问
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)here
(发稿 黄凯)
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路透华盛顿4月27日 - 美国国会助手周四表示，美国众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四表示不退出北美自由贸易协定(NAFTA)，并对重新协商为美国赢得更好的条件表示乐观，此前加拿大与墨西哥领导人希望特朗普不要退出。美、加、墨三国之间的这项协定已有23年历史。