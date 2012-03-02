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中国
时事要闻 | 2012年 3月 2日 星期五 11:04 BJT

中国“两会”日程表（3月3-13日）

3/3(六)

--15:00 全国政协十一届五次会议开幕会

--政协主席贾庆林作政协全国委员会常务委员会工作报告

--政协副主席林文漪作政协全国委员会常务委员会关於提案工作情况的报告

3/4(日)

--9:00 全国政协会议分组讨论

3/5(一)

--9:00 全国人大十一届五次会议开幕会,国务院总理温家宝作政府工作报告

3/6(二)

--9:00 全国政协会议分组讨论

3/7(三)

--9:00 全国政协会议分组和界别联组讨论

--15:00 全国政协会议分组讨论

3/8(四)

--9:00 全国人大十一届五次会议第二次全体会议

--15:00 全国政协会议分组讨论

3/9(五)

--9:00 全国政协十一届五次会议举行第二次全体会议

--15:00 全国政协会议分组讨论

3/10(六)

--9:00 全国政协会议分组讨论

--15:00 全国政协十一届五次会议举行第三次全体会议

3/11(日)

--9:00 全国政协十一届五次会议举行第四次全体会议

--15:00 全国人大十一届五次会议第四次全体会议

3/12(一)

--9:00 全国政协会议分组讨论

--10:30 政协主席会议

3/13(二)

--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)

日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)

--整理 黄凯; 审校 曾祥进

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