中国“两会”日程表（3月3-13日）

独家：消息人士称美国副总统访欧前 白宫曾发出怀疑欧盟的不和谐音

路透柏林2月21日 - 美国副总统彭斯访问布鲁塞尔时，强调美国对欧盟“坚定不移的”承诺。但据消息人士透露，在他出访的一周之前，白宫首席战略专家Steve Bannon会见德国外交官时透露出全然不同的讯息。