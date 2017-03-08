中国人大和政协十二届五次会议日程表（3月8日-15日）

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
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--10:00 人大记者会：中国的外交政策和对外关系（外交部部长王毅）
--15:00 十二届全国人大五次会议第二次全体会议
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--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
--9:00 政协记者会：政协委员谈惠民生（恒大集团董事局主席许家印、百度公司董事长兼首席执行官李彦宏等）
--14:30 人大记者会：国企改革（国资委主任肖亚庆、国资委副主任张喜武和黄丹华等）
--15:00 政协十二届五次会议第二次全体会议
--16:15 人大记者会：加强生态环境保护（环保部部长陈吉宁）
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--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
--10:45 人大记者会：金融改革与发展（中国央行行长周小川、央行副行长易纲、潘功胜和范一飞）
--11:00 政协第十二届全国委员会常务委员会第二十次会议第一次全体会议
--15:00 政协十二届五次会议第三次全体会议
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--9:00 人大记者会：推进实施“中国制造2025”（工信部部长苗圩、工信部副部长辛国斌等）
--10:45 人大记者会：“十三五”开局之年卫生计生改革发展（国家卫生计生委主任李斌等）
--15:00 政协十二届五次会议第四次全体会议
--15:00 人大记者会：2016年创新驱动发展战略实施进展成效和2017年重点工作（科技部部长万钢等）
--16:30 人大记者会：改革开放调结构 创新驱动促发展（商务部部长钟山、商务部副部长王受文和钱克明）
3/12(日)
--9:00 十二届全国人大五次会议第三次全体会议
--15:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
--17:30 政协第十二届全国委员会常务委员会第二十次、会议第二次全体会议
3/13(一)
--9:30 政协十二届五次会议闭幕会
3/14(二)
--15:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议
3/15(三)
--9:00 十二届全国人大五次会议闭幕会
--李克强总理举行中外记者会
注：信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 张喜良)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)