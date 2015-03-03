《中国人大和政协十二届三次会议日程表》

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
3/3(二)
15:00 全国政协十二届三次会议开幕会
3/4（三）
11:00 十二届全国人大三次会议新闻发布会，大会发言人答记者问
3/5(四)
09:00 全国人大十二届三次会议开幕会
国务院总理李克强作政府工作报告
3/9(一)
15:00 政协十二届三次会议第二次全体会议
3/9(二)
09:00 政协十二届三次会议第三次全体会议
3/11(三)
15:00 政协十二届三次会议第四次全体会议
3/12(四)
09:00 十二届全国人大三次会议第三次全体会议
3/13(五)
15:00 政协十二届三次会议闭幕会
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 黄凯)
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。