时代华纳季度获利优于预期 因HBO及透纳广播公司营收强劲

路透5月4日 - 时代华纳(TWX.N)周三公布季度获利优于市场预期，受助于HBO有线频道及透纳广播公司(Turner Broadcasting)营收强劲。

时代华纳称第一季净利成长至12.1亿美元或每股盈余(EPS)1.51美元；上年同期为9.7亿美元或每股1.15美元。

扣除特殊项目的获利为每股1.49美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预计获利为每股1.30美元。

获利虽好于预估，但时代华纳称仍预计2016年未计入特殊项目的获利区间料为每股5.30-5.40美元。

营收从71.3亿美元成长至73.1亿美元，符合分析师预期。

时代华纳股价周三收涨约1.58%，报74.80美元。

旗下HBO的营收在该季增长了7.7%。

透纳营收成长7.2%，受美国总统大选前美国有线电视新闻网(CNN)收视率上扬所提振。

透纳节目订阅收入增加11%；广告收入成长5%。

时代华纳高层主管在周三的电话会议上对2016年的广告市场持乐观看法。他们预测第二季的广告营收成长率约在5-9%左右。(完)