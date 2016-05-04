时代华纳季度获利优于预期 因HBO及透纳广播公司营收强劲

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月4日 - 时代华纳(TWX.N)周三公布季度获利优于市场预期，受助于HBO有线频道及透纳广播公司(Turner Broadcasting)营收强劲。
时代华纳称第一季净利成长至12.1亿美元或每股盈余(EPS)1.51美元；上年同期为9.7亿美元或每股1.15美元。
扣除特殊项目的获利为每股1.49美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预计获利为每股1.30美元。
获利虽好于预估，但时代华纳称仍预计2016年未计入特殊项目的获利区间料为每股5.30-5.40美元。
营收从71.3亿美元成长至73.1亿美元，符合分析师预期。
时代华纳股价周三收涨约1.58%，报74.80美元。
旗下HBO的营收在该季增长了7.7%。
透纳营收成长7.2%，受美国总统大选前美国有线电视新闻网(CNN)收视率上扬所提振。
透纳节目订阅收入增加11%；广告收入成长5%。
时代华纳高层主管在周三的电话会议上对2016年的广告市场持乐观看法。他们预测第二季的广告营收成长率约在5-9%左右。(完)
(编译 李婷仪/戴素萍 审校 龚芳/郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。