郑商所修订交易风险管理办法 对期货公司会员不再限仓

防止金融腐败必须管住关键权力 加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海6月23日 - 中国郑州商品交易所日前公布修订后的”期货交易风险控制管理办法“，主要内容涉及涨跌停板制度以及相关的交易保证金标准，此外在限仓制度上也有较大调整，对期货公司会员不再限仓。
刊登在郑州商品交易所网站的修订办法显示，交易所删除了原有的期货公司限仓的规定，另外，涉及期货公司会员持仓达到大户报告标准和超仓处理等相关条款也被取消。
在关于涨跌停板制度的修订上，郑商所适度扩大了单边市时涨跌停板幅度。规则调整前，合约出现连续三个同方向单边市时，涨跌停板幅度分别为4%、6%和6%；调整后，涨跌停板幅度分别为4%、7%和10%。
在单边市涨跌停板幅度进一步扩大后，相应的保证金标准也随之提高，当合约连续出现三个同方向单边市时，第二和第三个交易日的保证金标准分别将提高至9%和12%，而此前的规则中单边市第三个交易日的保证金不需提高。
中国证券报周一引述相关人士认为，当前新品种陆续上市，各项创新业务有序推进，期货公司差异化竞争与发展的内在动力增强。实施期货公司会员不限仓，将进一步调动期货公司积极性，提高期货公司服务能力，推动市场充分竞争。（完）
参看详情，请点选郑州商品交易所网站 here
(发稿 边竞； 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。