八号台风讯号仍生效 香港股市将延迟开市

天文台表示，台风＂妮妲＂已经减弱为强烈热带风暴，并逐渐移入广东内陆，远离香港。但本港仍普遍吹西南烈风，预料八号烈风或暴风信号会在今早维持。

根据安排，若八号台风讯号于早上9时仍然生效，早上将暂停交易。若在中午12时或之前取消，香港交易所证券及衍生产品市场的产品将于下午恢复交易，并会在台风信号解除约两小时后的整点或30分开始交易。