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中国财经 | 2016年 8月 2日 星期二 08:53 BJT

八号台风讯号仍生效 香港股市将延迟开市

路透香港8月2日 - 香港交易及结算所有限公司(0388.HK)宣布，由于天文台现已发出八号台风信号，证券市场 (包括沪股通) 及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市。

天文台表示，台风＂妮妲＂已经减弱为强烈热带风暴，并逐渐移入广东内陆，远离香港。但本港仍普遍吹西南烈风，预料八号烈风或暴风信号会在今早维持。

根据安排，若八号台风讯号于早上9时仍然生效，早上将暂停交易。若在中午12时或之前取消，香港交易所证券及衍生产品市场的产品将于下午恢复交易，并会在台风信号解除约两小时后的整点或30分开始交易。

若八号或以上台风信号于中午12时仍然生效，则证券及衍生产品市场将会全日暂停交易。(完)

欲浏览港交所通知，请点选(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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