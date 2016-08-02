八号台风讯号仍生效 香港股市将延迟开市

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港8月2日 - 香港交易及结算所有限公司(0388.HK)宣布，由于天文台现已发出八号台风信号，证券市场 (包括沪股通) 及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市。
天文台表示，台风＂妮妲＂已经减弱为强烈热带风暴，并逐渐移入广东内陆，远离香港。但本港仍普遍吹西南烈风，预料八号烈风或暴风信号会在今早维持。
根据安排，若八号台风讯号于早上9时仍然生效，早上将暂停交易。若在中午12时或之前取消，香港交易所证券及衍生产品市场的产品将于下午恢复交易，并会在台风信号解除约两小时后的整点或30分开始交易。
若八号或以上台风信号于中午12时仍然生效，则证券及衍生产品市场将会全日暂停交易。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。