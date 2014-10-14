台风“黄蜂”袭击日本 造成一人死亡两人失踪

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透东京10月14日 - 台风“黄蜂”周二早间向日本东北部海岸移动，尽管风速大幅下降，仍造成一人死亡，两人失踪，93人受伤。这是日本今年遭遇的最强台风。
日本气象厅称，台风“黄蜂”减弱为热带风暴后，以每小时65公里的速度向东北方向移动，朝日本东北地方（Tohoku region）的海岸前进。
日本气象厅在其网站上称，该台风最大持续风速达每小时110公里，阵风速度达到每小时145公里。
NHK报导称，台风“黄蜂”经过日本西部后，鸟取县一名90岁的老头在田间灌溉渠中死亡，爱媛县和静冈县各有一人失踪。
台风“黄蜂”令东京晚间出现暴雨，并令全国大部分地方的交通受到影响。周一，日本有愈600航班被取消，周二料有超过60航班被取消。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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