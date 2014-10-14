台风“黄蜂”袭击日本 造成一人死亡两人失踪

路透东京10月14日 - 台风“黄蜂”周二早间向日本东北部海岸移动，尽管风速大幅下降，仍造成一人死亡，两人失踪，93人受伤。这是日本今年遭遇的最强台风。

日本气象厅称，台风“黄蜂”减弱为热带风暴后，以每小时65公里的速度向东北方向移动，朝日本东北地方（Tohoku region）的海岸前进。

日本气象厅在其网站上称，该台风最大持续风速达每小时110公里，阵风速度达到每小时145公里。

NHK报导称，台风“黄蜂”经过日本西部后，鸟取县一名90岁的老头在田间灌溉渠中死亡，爱媛县和静冈县各有一人失踪。

台风“黄蜂”令东京晚间出现暴雨，并令全国大部分地方的交通受到影响。周一，日本有愈600航班被取消，周二料有超过60航班被取消。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。