前拳王泰森将现身给金融人士演讲

泰森6月18日在纽约出席其个人脱口秀的新闻发布会。 REUTERS/Keith Bedford

路透香港8月23日电---前拳王泰森(Mike Tyson)下月将在香港会见金融家。尽管他或许能就坐牢给出些建议，但银行家们可能会小心注意他提出的任何投资建议。

泰森9月12日将现身里昂证券的年度客户论坛。

泰森曾被控强奸，入狱三年并随後宣布破产。现在他是虔诚而成熟的教徒。他最近现身一堂讲述他个人生活的单人脱口秀中。

里昂证券在声明中表示：“泰森将讲述他退役前後的生活，他昔日在少管所和监狱的日子，他的信仰，他的家人和他的演员生涯，包括他近期在百老汇上演的单人脱口秀。”

里昂证券喜欢邀请高调的主旨发言人为年度论坛造势。前阿拉斯加州州长萨拉·佩林(Sarah Palin)和好莱坞男星乔治·克鲁尼均曾出席这一论坛。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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