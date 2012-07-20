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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 20日 星期五 15:29 BJT

盖伊：百米拿奖牌须跑9秒7

美国短跑名将盖伊周四在接受电话采访时表示，如果想要在今年奥运会上拿到百米项目的奖牌，至少要跑出9.7秒左右的成绩。历届奥运会中仅有博尔特一人跑进过9.8秒。而今年的男子百米赛场上强手如林，博尔特、布雷克、鲍威尔、加特林和盖伊这些名将们将同场竞技。

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