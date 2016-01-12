同洲电子控股股东股权质押接近警戒线而紧急停牌

路透北京1月12日 - 中国数字视讯设备企业--同洲电子(002052.SZ)周二发布公告称，因控股股东、实际控制人袁明质押给国元证券的股票接近警戒线，经申请，自1月12日开市起停牌；袁明所质押股份的融资警戒线为8.5至9.5元人民币，平仓线为8.5至9.5元，而该公司昨日收报10.03元。

该公司发布在深圳证券交易所网站的公告并显示，袁明直接及通过资管计划合计持有公司股份1.26亿股，占公司总股本的16.88%。其中，直接持股占总股本比例为16.5%，通过资管计划持股占总股本比例为0.38%。而其已用于质押融资的股份约为1.22亿股，占其所持有公司股份的比例为96.53%。

不过该公司强调，袁明质押股权后未进行配资和高杠杆融资。“袁明先生将采取积极措施：筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险，以保持公司股权的稳定性，并在实施相关措施后尽快复牌。”同洲电子称。

中国股市新年以来持续大跌，迫使实施仅四天的熔断制度暂停。截至周一，沪综指.SSEC今年以来的跌幅已达15%。而同期同洲电子跌幅更是达到近32%。（完）