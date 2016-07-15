美国贸易代表称已与英国官员就未来双边关系进行初步磋商

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿7月14日 - 美国贸易代表弗罗曼周四称，已与英国政府官员就英国离开欧盟后，美英两国如何建立双边贸易关系事宜进行了初步磋商。
美国贸易代表弗罗曼在《基督教科学箴言报》(Christian Science Monitor)媒体早餐会上称，他在本周早些时候与即将离职的英国商务大臣贾伟德(Sajid Javid)和贸易大臣普睿勋爵(Mark Price)就上述话题进行了讨论。
但弗罗曼在早餐会上称，他尚未与英国新政府中的此事相关官员接洽。英国新首相 特雷莎·梅已于周三上任。
弗罗曼称，在英国脱离欧盟之前，上述两位即将卸任的官员可与新的贸易伙伴进行讨论，但不是正式谈判。“在讨论结束、谈判开始之际的非常时期，我们将继续就此进行对话，”他说道。
弗罗曼表示，美英两国可以建立多种形式的贸易关系，其中包括双边协议、或者让英国加入协商后的美国-欧盟跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)、抑或是加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。
他称，美国未来如何界定与英国贸易关系，有很大程度将取决于英国与欧盟间的关系。英国在正式提出退出欧盟要求后，将有两年时间可以与欧盟27国协商贸易条件。
“他们在关税上是否有主权？在监管上是否有主权？”弗罗曼说道，“在厘清这些之前，难以明确判断他们彼此间能够协商出何种贸易关系。”
弗罗曼同时表示，TTIP与欧盟间的协商将需要重新调整，以将英国退欧纳入考量，因为对美国而言，能够取得英国市场准入“是TTIP具有吸引力的重要部分”；美国对欧盟商品出口中，英国所占比重达25%。
双方需要深切思考“双方提出的条件及预期需要做哪些调整，使得这些协商得以完成。”
他称，举例来说，欧洲希望取得美国公共部门采购的全面准入，英国退欧将使得欧洲公共部门采购市场减少25%。(完)
(编译 王琛/张明钧; 审校 李婷仪/龚芳)
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