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时事要闻 | 2015年 2月 12日 星期四 14:00 BJT

德法及俄乌领袖在磋商乌克兰问题后将签署文件--消息人士

路透明斯克2月12日 - 一位外交消息人士周四表示，经过彻夜讨论乌克兰问题后，乌克兰、俄罗斯、法国及德国领袖将签署一份文件。

该消息人士没有透露文件性质的细节。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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