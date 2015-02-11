为解决乌克兰危机的明斯克四方峰会仍可能召开--法国外长

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透巴黎2月11日 - 法国外交部长法比约斯(Laurent Fabius)周三表示，尽管有多项问题仍悬而未决，但旨在解决乌克兰危机的明斯克四方峰会周三仍可能按原定计划举行。
“仍有几个问题尚未解决...但峰会很可能按原计划举行，”法比约斯在法国Inter电台表示。“这真是最后的谈判机会。”
而乌克兰政府控制地区周二刚刚发生火箭弹袭击事件，导致10多名平民和士兵丧失。德国外长表示，他希望不再出现暴力事件令会议能否召开存在疑问。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。