为解决乌克兰危机的明斯克四方峰会仍可能召开--法国外长

路透巴黎2月11日 - 法国外交部长法比约斯(Laurent Fabius)周三表示，尽管有多项问题仍悬而未决，但旨在解决乌克兰危机的明斯克四方峰会周三仍可能按原定计划举行。

“仍有几个问题尚未解决...但峰会很可能按原计划举行，”法比约斯在法国Inter电台表示。“这真是最后的谈判机会。”

而乌克兰政府控制地区周二刚刚发生火箭弹袭击事件，导致10多名平民和士兵丧失。德国外长表示，他希望不再出现暴力事件令会议能否召开存在疑问。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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