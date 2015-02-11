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时事要闻 | 2015年 2月 11日 星期三 16:25 BJT

“乌克兰联络组”周三将在明斯克继续会谈--白俄罗斯外长

路透明斯克2月11日 - 白俄罗斯外长表示，所谓的“乌克兰联络组”(Contact Group on Ukraine)将于周三在该国首都明斯克就乌克兰冲突继续举行会谈。

来自俄罗斯、乌克兰、亲俄叛军和欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)的特使已于周二会晤，力图就结束乌克兰东部地区冲突的问题达成协议。这场冲突已导致5,000多人丧生。

来自俄罗斯、乌克兰、法国和德国的领导人将于周三稍晚展开会谈。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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