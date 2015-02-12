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时事要闻 | 2015年 2月 12日 星期四 16:08 BJT

乌克兰亲俄叛军领袖拒签署协议--塔斯社

路透莫斯科2月12日 - 俄罗斯塔斯社周四引述一名消息人士报导，乌克兰亲俄叛军领导人拒绝在明斯克签署协议。

乌克兰东部叛军占领地区的两名领袖出席明斯克会议，原本曾激起有望达成协议的期望。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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