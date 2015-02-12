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时事要闻 | 2015年 2月 12日 星期四 18:15 BJT

乌克兰总统波罗申科称东部周日开始全面停火

路透明斯克2月12日 - 乌克兰总统波罗申科在与俄罗斯、法国、及德国领导人进行马拉松式和平谈判后，周四表示乌克兰东部周日起将全面停火。

“达成的主要重点是从周六进入周日时，应宣布全面无条件停火，”他在明斯克会谈之后向记者表示。(完)

(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)

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