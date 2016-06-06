乌克兰称一名被扣留的男子曾计划在法国发动袭击

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透基辅6月6日 - 乌克兰国家安全局局长Vasily Gritsak周一称，5月底在乌克兰和波兰边境扣留的一名法国公民曾策划在2016年欧洲杯期间在法国发动一系列袭击。
Gritsak表示，这名男子曾联络乌克兰国内的非法武装组织，目的是购买武器和炸药。
“这名法国人对法国政府的行动、大规模移民、伊斯兰教的扩散以及全球化表示不满，还谈到了发动一些恐怖袭击的计划，”Gritsak在新闻发布会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。