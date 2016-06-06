乌克兰称一名被扣留的男子曾计划在法国发动袭击

路透基辅6月6日 - 乌克兰国家安全局局长Vasily Gritsak周一称，5月底在乌克兰和波兰边境扣留的一名法国公民曾策划在2016年欧洲杯期间在法国发动一系列袭击。

Gritsak表示，这名男子曾联络乌克兰国内的非法武装组织，目的是购买武器和炸药。

“这名法国人对法国政府的行动、大规模移民、伊斯兰教的扩散以及全球化表示不满，还谈到了发动一些恐怖袭击的计划，”Gritsak在新闻发布会上说道。（完）