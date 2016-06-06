乌克兰称一名被扣留的男子曾计划在法国发动袭击

韩国已公布经济指标--2017/1/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅6月6日 - 乌克兰国家安全局局长Vasily Gritsak周一称，5月底在乌克兰和波兰边境扣留的一名法国公民曾策划在2016年欧洲杯期间在法国发动一系列袭击。
Gritsak表示，这名男子曾联络乌克兰国内的非法武装组织，目的是购买武器和炸药。
“这名法国人对法国政府的行动、大规模移民、伊斯兰教的扩散以及全球化表示不满，还谈到了发动一些恐怖袭击的计划，”Gritsak在新闻发布会上说道。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r