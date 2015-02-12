拉加德称IMF已同意向乌克兰提供175亿美元资金援助

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透布鲁塞尔2月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，IMF已经初步同意向乌克兰提供175亿美元资金，作为总计400亿美元资金援助计划的一部分。
拉加德称，IMF在基辅的团队已与乌克兰政府针对这笔四年期资金达成协议，不过这还需要得到IMF理事会的批准。
拉加德表示，乌克兰将通过其它渠道获得更多的资金，总额在400亿美元左右。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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