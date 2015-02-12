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国际财经 | 2015年 2月 12日 星期四 17:54 BJT

拉加德称IMF已同意向乌克兰提供175亿美元资金援助

路透布鲁塞尔2月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，IMF已经初步同意向乌克兰提供175亿美元资金，作为总计400亿美元资金援助计划的一部分。

拉加德称，IMF在基辅的团队已与乌克兰政府针对这笔四年期资金达成协议，不过这还需要得到IMF理事会的批准。

拉加德表示，乌克兰将通过其它渠道获得更多的资金，总额在400亿美元左右。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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