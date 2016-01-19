乌克兰将评估网络防御能力 此前基辅机场遭遇黑客攻击

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅1月18日 - 乌克兰官员们周一对路透称，当局将评估政府电脑系统的防御能力，包括机场和火车站，此前来自俄罗斯境内服务器对基辅主要的机场发动了黑客攻击。

基辅鲍里斯波尔机场IT网络中的一台电脑上周被检测出恶意软件，与去年12月底攻击三家乌克兰电力企业的恶意软件类似。该IT网络中包括机场的空中交通管制。

目前尚没有明确迹象表明俄罗斯政府参与此次黑客攻击。因为乌克兰东部接近两年的分离主义者冲突，乌克兰和俄罗斯的关系严重恶化。

“鲍里斯波尔机场一案，基础设施部打算对承担责任企业的反病毒数据库进行评估，”乌克兰基础设施部发言人Irina Kustovska说道，该部监督机场、铁路和港口。

乌克兰官方的计算机紧急情况反应小组（Computer Emergency Response Team）周一发布更多攻击的威胁预警。

“攻击来源的控制中心位于俄罗斯，”乌克兰军方发言人Andriy Lysenko在电话中说道，并称机场系统较早地发现了恶意软件，没有遭受损失。

机场发言人称，乌克兰当局正在调查恶意软件是否与“BlackEnergy”恶意软件平台有关，该平台与近期其他针对乌克兰的黑客攻击有关。她指出，有一些迹象表明这些攻击有关联。

“所有的系统管理员请注意……我们建议对日志文件和信息流量进行检查，”计算机紧急情况反应小组在声明中称。（完）