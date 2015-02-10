俄罗斯资产上涨 受乌克兰危机和平解决希望提振

路透莫斯科2月10日 - 俄罗斯资产价格周二开盘连续第二日走高，因市场寄望乌克兰危机能得到政治解决，尽管油价又开始下跌。

0733 GMT，卢布兑美元上涨约0.8%，报65.30；卢布兑欧元上涨0.6%，报74.00。

以卢布计价的MICEX指数上涨1%至1,767点，以美元计价的RTS 指数.IRTS上涨1.3%至851点。

俄罗斯、乌克兰、德国和法国领导人同意周三在白俄罗斯举行会议，希望就乌克兰问题达成和平解决方案。几天之前法国、德国和俄罗斯的领导人已经在莫斯科举行过磋商。

“目前的焦点都集中在通过外交解决乌克兰冲突所取得的进展，”Uralsib银行分析师Slava Smolyaninov在报告中称。

不过他警告称，尽管股市投资者明显在考虑乌克兰朝实现和平所取得的切实进展，但局势并非完全明朗。

“军事行动仍在继续...美国向(乌克兰)供应武器的风险在增大，这使得乌克兰危机的风险达到前所未有的水平，”他说。

周二油价下跌，布兰特原油期货LCOc1下跌约1%，跌到每桶58美元下方。石油是俄罗斯的主要出口产品。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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