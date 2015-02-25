如果马里乌波尔遭叛军攻击 俄罗斯可能面临更多制裁--法国外长

路透巴黎2月25日 - 法国外长法比尤斯周三称，如果亲俄叛军攻击乌克兰政府控制的马里乌波尔港，俄罗斯可能面临更多欧盟制裁。

“今天的问题主要围绕马里乌波尔。我们已经明确告诉俄罗斯人，如果叛军向马里乌波尔方向攻击，情况将彻底改变，包括制裁，”法比尤斯对France Info电台说道。

“在欧洲层面，制裁问题将再次提出，”法比尤斯说道。他周二主持了俄罗斯、乌克兰和德国外长参加的会议，各方再次呼吁尊重经常被违反的停火协议。

乌克兰外长Pavlo Klimkin在巴黎会议后表示，乌克兰担忧拥有50万人口的马里乌波尔成为叛军下一个主要目标。

叛军司令Eduard Basurin周二称，叛军仍计划控制乌克兰东部两个省的全部地盘，包括马里乌波尔，但将通过“与乌克兰谈判”实现。

Basurin否认基辅当局所说的马里乌波尔附近村庄出现严重冲突，称基辅当局有所挑衅，但没有发生大规模事件。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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