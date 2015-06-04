乌克兰总统警告称乌面临俄罗斯发动全面入侵的威胁

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透基辅6月4日 - 乌克兰总统波罗申科周四称，乌克兰境内有9,000名俄罗斯士兵，并警告俄乌两国边界存在俄全面入侵的威胁。
他在乌克兰议会发表上述讲话。乌克兰军队与俄罗斯支持的分裂力量周三在乌克兰东部展开了数月来最激烈的战斗。
“军方必须为敌人在顿巴斯再次发动进攻以及俄罗斯发动全面入侵的可能性做好准备。我们必须切实准备好。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。