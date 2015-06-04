乌克兰总统警告称乌面临俄罗斯发动全面入侵的威胁

路透基辅6月4日 - 乌克兰总统波罗申科周四称，乌克兰境内有9,000名俄罗斯士兵，并警告俄乌两国边界存在俄全面入侵的威胁。

他在乌克兰议会发表上述讲话。乌克兰军队与俄罗斯支持的分裂力量周三在乌克兰东部展开了数月来最激烈的战斗。