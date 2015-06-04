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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 20:59 BJT

乌克兰总统警告称乌面临俄罗斯发动全面入侵的威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅6月4日 - 乌克兰总统波罗申科周四称，乌克兰境内有9,000名俄罗斯士兵，并警告俄乌两国边界存在俄全面入侵的威胁。

他在乌克兰议会发表上述讲话。乌克兰军队与俄罗斯支持的分裂力量周三在乌克兰东部展开了数月来最激烈的战斗。

“军方必须为敌人在顿巴斯再次发动进攻以及俄罗斯发动全面入侵的可能性做好准备。我们必须切实准备好。”（完）

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