乌克兰总统警告称乌面临俄罗斯发动全面入侵的威胁

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅6月4日 - 乌克兰总统波罗申科周四称，乌克兰境内有9,000名俄罗斯士兵，并警告俄乌两国边界存在俄全面入侵的威胁。
他在乌克兰议会发表上述讲话。乌克兰军队与俄罗斯支持的分裂力量周三在乌克兰东部展开了数月来最激烈的战斗。
“军方必须为敌人在顿巴斯再次发动进攻以及俄罗斯发动全面入侵的可能性做好准备。我们必须切实准备好。”（完）
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。