乌克兰总统警告称乌面临俄罗斯发动全面入侵的威胁

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅6月4日 - 乌克兰总统波罗申科周四称，乌克兰境内有9,000名俄罗斯士兵，并警告俄乌两国边界存在俄全面入侵的威胁。
他在乌克兰议会发表上述讲话。乌克兰军队与俄罗斯支持的分裂力量周三在乌克兰东部展开了数月来最激烈的战斗。
“军方必须为敌人在顿巴斯再次发动进攻以及俄罗斯发动全面入侵的可能性做好准备。我们必须切实准备好。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”