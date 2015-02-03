乌克兰东部叛军计划进行“总动员”

路透莫斯科2月2日 - 俄新社周一报导称，乌克兰东部与政府军交战的分离主义者计划进行“总动员”，数千人将被召集起来。

报导援引顿涅茨克人民共和国领导人Alexander Zakharhenko的话报导称，集结计划在10天内执行，涉及1万人，但没有说如何执行。

过去几周里，乌克兰东部战事升级；周六的和平谈判破裂后，缓解紧张局势的希望破灭。由于战事升级，乌克兰当局也动员了更多军人。（完）