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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 08:50 BJT

乌克兰东部叛军计划进行“总动员”

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月2日 - 俄新社周一报导称，乌克兰东部与政府军交战的分离主义者计划进行“总动员”，数千人将被召集起来。

报导援引顿涅茨克人民共和国领导人Alexander Zakharhenko的话报导称，集结计划在10天内执行，涉及1万人，但没有说如何执行。

过去几周里，乌克兰东部战事升级；周六的和平谈判破裂后，缓解紧张局势的希望破灭。由于战事升级，乌克兰当局也动员了更多军人。（完）

编译：李富强 发稿：程芳
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