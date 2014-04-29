阿联酋与中国组建合资企业 共同开发阿联酋油田--WAM

独家：中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人
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路透迪拜/北京4月29日 -阿联酋国家通讯社WAM周二报导称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)与中国石油天然气集团公司(CNPC)已组建一家合资企业，共同开发阿联酋的石油储备。
WAM报导称，阿联酋总统Sheikh Khalifa bin Zayed AlNahyan发布命令，建立一家合资企业，其中ADNOC持有60%股份，CNPC持有40%股份。
阿联酋的租让体制允许石油生产企业在该国油气资源中获得股权，通常ADNOC在每个合资企业中占有60%的股份。
CNPC一位资深消息人士称，这是典型的租让方式，意味着你支付开采特许权费，然后就可以得到合资企业中的产量份额。
ADNOC和CNPC于2012年1月签署了战略合作协议，共同在阿联酋开发上游项目，包括几个海上油田的开发和陆上油气田的勘探。(完)
(编译 于春红; 审校 王翔琼/石冠兰)
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