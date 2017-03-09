阿联酋联合国民银行将在中国开设第一家分行

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透阿布扎比3月9日 - 阿联酋联合国民银行(Union National Bank) UNB.AD的执行长Mohammed Nasr Abdeen称，该银行下月将在中国开设第一家分行。目前海湾国家的银行正寻求在中国扩张。
Abdeen周三晚间在年度股东大会结束后向记者表示，中国监管当局已批准阿联酋联合国民银行将其在上海的代表处改为分行。该银行将成为首批在中国大陆设立分行的海湾国家银行之一。
“手续将在一个月后完成，”他说。
Abdeen还称，阿联酋联合国民银行可能还会考虑在中国扩张，但要取决于相关监管规定。该银行是阿布扎比资产规模排名第五的银行，阿布扎比政府拥有半数股权。(完)
(编译 汪红英；审校 王兴亚)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。