阿联酋联合国民银行将在中国开设第一家分行

路透阿布扎比3月9日 - 阿联酋联合国民银行(Union National Bank) UNB.AD的执行长Mohammed Nasr Abdeen称，该银行下月将在中国开设第一家分行。目前海湾国家的银行正寻求在中国扩张。

Abdeen周三晚间在年度股东大会结束后向记者表示，中国监管当局已批准阿联酋联合国民银行将其在上海的代表处改为分行。该银行将成为首批在中国大陆设立分行的海湾国家银行之一。

“手续将在一个月后完成，”他说。

Abdeen还称，阿联酋联合国民银行可能还会考虑在中国扩张，但要取决于相关监管规定。该银行是阿布扎比资产规模排名第五的银行，阿布扎比政府拥有半数股权。(完)