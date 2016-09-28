阿布扎比向中远航运授予新集装箱码头的特许权

路透迪拜9月28日 - 阿布扎比港口公司(Abu Dhabi Ports)的执行长Mohamed Juma al-Shamisi周三向路透表示，已授予中远海运港口 (1199.HK) 35年的特许权，在哈里发港建设和运营一个新的集装箱码头。

al-Shamisi说，该港口料将在2018年第一季投入运营。

Shamisi还称，该港口的吞吐能力将为240万标准箱，还可以选择将吞吐能力提高至350万标准箱。但他并未透露投资规模。

阿布扎比港口公司是阿布扎比政府所有的企业，经营哈里发港口和哈里发工业区。(完)