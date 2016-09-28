阿布扎比向中远航运授予新集装箱码头的特许权

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透迪拜9月28日 - 阿布扎比港口公司(Abu Dhabi Ports)的执行长Mohamed Juma al-Shamisi周三向路透表示，已授予中远海运港口 (1199.HK) 35年的特许权，在哈里发港建设和运营一个新的集装箱码头。
al-Shamisi说，该港口料将在2018年第一季投入运营。
Shamisi还称，该港口的吞吐能力将为240万标准箱，还可以选择将吞吐能力提高至350万标准箱。但他并未透露投资规模。
阿布扎比港口公司是阿布扎比政府所有的企业，经营哈里发港口和哈里发工业区。(完)
(编译 汪红英；审校 屈桂娟)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。