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国际财经 | 2016年 2月 18日 星期四 17:37 BJT

阿联酋能源部长称当前油价水平将迫使产油国冻结产出

路透迪拜2月18日 - 阿联酋能源部长Mohammed al-Mazrouei周四称，当前油价并不合宜，将迫使生产国冻结产出，并称当前油价将对高成本产出的投资构成限制。

“目前的价格不合宜...将迫使产油国保持产量不变，并限制高成本的石油(开采)投资，”新闻社WAM援引他的话称。(完)

(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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