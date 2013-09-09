迪拜哈利法塔堪称全球“最虚荣的”摩天大楼--报告

路透伦敦9月5日(记者 Tom Bill) - 一份衡量世界高层建筑塔尖及其下部建筑高度的报告称，阿联酋拥有世界上“最虚荣的”摩天大楼。

国际高层建筑与都市住宅协会(CTBUH)表示，阿联酋19座最高建筑顶部的无用空间平均占其总高度的19%。该顶部无用空间高度被称为“虚荣高度”。

CTBUH表示，拥有最高虚荣空间的是迪拜828米高的哈利法塔(Burj Khalifa)。这座楼有大约29%的空间(244米)是没有用的。这部分无用空间本身甚至可以成为欧洲第11高楼。

排在第二和第三位的分别是南京的紫峰大厦和纽约美国银行大厦。在无用空间占本国所有高层建筑比例的全球排行榜上，中国和美国分列第二和第三位。

建筑咨询公司Alinea高层建筑专家史蒂夫·沃茨（Steve Watts）表示，通常楼层越高，租金越高。但在土地和劳动力成本较为低廉的发展中国家，开发商可利用高层建筑带动附近地区的发展，促使更大的计划得以实现。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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