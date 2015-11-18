阿联酋能源部长确信油市靠自身能够企稳

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透迪拜11月18日 - 阿联酋能源部长Suhail al-Mazrouei周三表示，他有信心油市将能靠自身恢复稳定，他并为去年石油输出国组织(OPEC)不干预及减产支撑价格的决策进行辩护。
“(石油)产业需要关注供需关系。我们不应让供应过剩扭曲市场，”Suhail al-Mazrouei在迪拜的一次行业会议上表示。
“我们确信油市靠自身能够恢复稳定，我们已经看到企稳的迹象。”
OPEC部长将在12月4日在维也纳开会讨论该组织的生产政策。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。