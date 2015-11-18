阿联酋能源部长确信油市靠自身能够企稳

路透迪拜11月18日 - 阿联酋能源部长Suhail al-Mazrouei周三表示，他有信心油市将能靠自身恢复稳定，他并为去年石油输出国组织(OPEC)不干预及减产支撑价格的决策进行辩护。

“(石油)产业需要关注供需关系。我们不应让供应过剩扭曲市场，”Suhail al-Mazrouei在迪拜的一次行业会议上表示。

“我们确信油市靠自身能够恢复稳定，我们已经看到企稳的迹象。”

OPEC部长将在12月4日在维也纳开会讨论该组织的生产政策。(完)