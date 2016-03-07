阿联酋石油部长称当前低油价将迫使生产商冻结产能

路透阿布扎比3月7日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周一表示，当前的油价将迫使许多石油生产商冻结产能，而油价的调整需要时间。

石油输出国组织(OPEC)最大成员国沙特阿拉伯和非OPEC产油国俄罗斯这两个石油出口大国上月同意将产量冻结在1月水准，前提是其他产油国也同意加入这一15年来首个全球性石油协定。

“我认为当前油价正迫使各方冻结产能，因此在我们谈论这个问题时，我认为实际行动已经在发生。对任何一方而言，在当前油价水平增加产能都是毫无意义的。”马兹鲁伊对记者表示。

“世界上99.8%，或许应该是99.9%的生产商都将不会扩产。相反的，许多产油资产在当前价格都在亏损...我们正见到产量下降，我们还将看到那些产油地区的减产。”

“对于市场平衡而言，这都是好消息。我们需要的仅仅是保持耐心。修正不会发生在数周或数月之间。价格要修正到可持续的水平需要时间。我仍然乐观认为，在年底以前可看到价格修正。”

0745GMT，近月布兰特原油期货报每桶39.10美元，较上一交易日结算价上涨0.38美元，较1月所及2003年以来低位高出约三分之一。

但冻产协定至今尚未对原油价格带来重大影响，部分原因在于OPEC第三大产油国、即1月份刚刚解除制裁的伊朗计划大幅增产。

马兹鲁伊拒绝就伊朗的生产计划置评。他还表示，尚未收到OPEC及其它产油大国就冻产进行会晤的邀请。

“我还没收到关于OPEC和非OPEC产油国会晤的正式邀请。如果OPEC各成员达成一致意见，阿联酋将一如既往地配合共同应对(油价低迷)这一现状的努力，”他表示。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)上周五称，OPEC和其他产油大国就冻产举行会晤的时间可能在3月20到4月1日期间。诺瓦克表示，会议地点可能在俄罗斯、维也纳或者多哈。(完)