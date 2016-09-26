阿联酋赞同冻结产量以支撑油市--石油部长

路透阿尔及尔9月26日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周一称，该国将支持冻结全球石油产量以帮助支撑市场的协议。石油生产国和消费国稍晚将在阿尔及利亚召开会议。

“如果石油输出国组织(OPEC)全体成员国都对决定达成一致，我认为很有可能获得其他国家的支持，特别是俄罗斯，”马兹鲁伊对路透说。