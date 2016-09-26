阿联酋赞同冻结产量以支撑油市--石油部长

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透阿尔及尔9月26日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周一称，该国将支持冻结全球石油产量以帮助支撑市场的协议。石油生产国和消费国稍晚将在阿尔及利亚召开会议。
“如果石油输出国组织(OPEC)全体成员国都对决定达成一致，我认为很有可能获得其他国家的支持，特别是俄罗斯，”马兹鲁伊对路透说。
“阿联酋赞同这个决定。我们认为如果达成一致，冻产将有所帮助。希望所有人都赞同。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。