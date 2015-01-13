阿联酋石油部长称OPEC不会手软 油价不会突然反弹

路透阿布扎比1月13日 - 阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui周二表示，石油输出国组织(OPEC)将不会改变原油生产策略，此外油价不会突然反弹。

Mazroui是在阿布扎比举行的一能源会议上作上述发言的。布兰特原油眼下已跌至每桶46美元区域，近乎达到六年低位，周一时布兰特油价大幅下跌了5%。

“策略不会改变...”Mazroui说。通过不调整产出，“我们在告诉市场和其他生产商，他们需要像OPEC一样理智，他们需要思考国际油市的增长状况，并根据增长状况增加产量。”

他还表示，“页岩油供给过度，这需要进行纠正。”

Mazroui称油价下跌不会影响到阿联酋扩大石油产能的投资计划，但他不认为油价将突然反弹。

“历史告诉我们，当我们试图预测未来将发生什么时，通常都会失败。我要说的是，我们不太可能看到油价突然上涨，得花上一些时间...”

“一切都取决于本季和下季的情况。2015年上半年会有更多数据帮助我们进行预测。”

Mazroui还表示，油市将“得花上一些时间回稳，但会耗费两年还是三年？要看产油国有多么理智了。”

他在答问时表示，政府将鼓励阿布扎比国家基金Mubadala和国营能源投资企业--阿布扎比国家能源公司寻找由低油价带来的并购目标和投资机会。

“这些企业将会观察潜在目标，因为如果你相信情况会好起来，那么现在就是机会，而我们认为目前的油价不会持续很久。”

“所以我们将鼓励这些企业寻找投资目标；以往的经验表明，在这种时期进行的投资创造的价值最大。”(完)

(编译 洪曦/徐文焰；审校 王丽鑫/张明钧)

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