阿联酋能源部长称乐观看待非OPEC国家的减产承诺

路透迪拜12月7日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三表示，他乐观地认为本周晚些时候将获得非石油输出国组织(OPEC)产油国的减产承诺，以夯实全球限产协议。

“我们乐观地看待非OPEC国家的承诺。我认为给他们设定的(减产)目标合理，只是OPEC承诺减产规模的一半，”马兹鲁伊在彭博市场峰会的间隙对记者表示。(完)