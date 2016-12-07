阿联酋能源部长称乐观看待非OPEC国家的减产承诺

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透迪拜12月7日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三表示，他乐观地认为本周晚些时候将获得非石油输出国组织(OPEC)产油国的减产承诺，以夯实全球限产协议。
“我们乐观地看待非OPEC国家的承诺。我认为给他们设定的(减产)目标合理，只是OPEC承诺减产规模的一半，”马兹鲁伊在彭博市场峰会的间隙对记者表示。(完)
(编译 李爽 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。