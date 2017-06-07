阿联酋官员称卡塔尔或将面临更多经济制裁

路透迪拜6月7日 - 阿联酋外交事务国务部长Anwar Gargash周三称，卡塔尔仍可能面临更多的惩罚性措施，其中包括进一步的经济限制。卡塔尔近日陷入与其阿拉伯主要邻国的外交争端。

“我们希望更冷静、更明智的头脑占据上风，希望我们不会走到那一步，”Anwar Gargash在采访中对路透表示，他所指的是进一步经济制裁。(完)