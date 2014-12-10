阿联酋与中国将很快启动人民币互换协议--阿央行高层

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透阿布扎比12月9日 - 阿联酋央行高级官员周二称，阿联酋与中国央行将很快启动350亿人民币互换协议。
该协议于2012年1月签署，旨在促进双边贸易和投资，允许两个国家的央行在必要时直接进行货币互换。
但民间银行人士认为，该协议的实际用处不大。阿联酋绝大部分的贸易是以美元结算，且外汇储备多为美元；该国的货币也与美元挂钩。
卡塔尔上月与中国签订类似的350亿人民币互换协议，并称将成为中东首个人民币清算交易中心。
中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)多哈分行获批任卡塔尔人民币业务清算行。
阿联酋央行负责货币政策和金融稳定的副总裁Saif al-Shamsi周二表示，该国央行与中国人民银行现在均希望“启动”人民币互换协议。
他对记者表示，“目前我们正在启动互换协议的进程中。还未启动该协议。”他并称未来几个月将完成这一进程。
Shamsi还表示，将在阿联酋设立一个人民币清算中心，但并未提供细节。
他对阿联酋选择人民币做为外汇储备的构想不予置评，但当被问及该国央行是否会进行储备多元化时，他称，“不会，99%都是美元。”
阿联酋央行的外汇资产7月时达到3,276亿迪拉姆（893亿美元）。(完)
(翻译 张荻； 审校 郑茵)
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