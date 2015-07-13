电脑系统故障或成航空公司一大风险

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Jeffrey Dastin

路透7月10日 - 专家称，美国联合航空公司 周三因电脑系统故障而停飞数百航班的事件，不过是业务越来越自动化的航空公司未来可能面临状况的一次预演。

随着航空公司改用电子行李牌，以及更多旅客放弃纸质机票、改用存在智能手机上的电子登机牌，业内谘询人士称，技术故障带来的冲击将越来越大。

这意味着一旦发生技术故障，航空公司会损失更多金钱，而对于旅客而言，更多出行计划可能遇阻。

行业分析人士Henry Harteveldt指出，越来越依赖科技，让航空公司变得更成功、更有效率，但也带来了风险。

美联航周三技术故障导致其无法提取机票预订记录，因而影响办理登机。

虽然这类机票预订系统问题在10多年前也可能发生，但由于近年来航空公司业务日趋自动化且工作人员减少，类似问题带来的冲击更大。美联航周三不得不停飞大量航班，一定程度上是由于自助登机服务机故障后，机场的现场工作人员人手不够。

这是近一个月来导致美联航航班停飞的第二起技术故障，上一次是在6月2日。

美国航空业公会Airlines for America称：”航空公司在科技方面的投资将继续改善客户体验。而难得出现业务中断时，正是由于在科技方面的投资，航空公司才能迅速恢复服务。”

航空业顾问、曾担任美国航空高管的Scott Nason指出，其实发生系统故障的次数并未随着自动化程度上升而增加。

他说：“区别在于，一旦发生（故障）后，可能（比以前）更容易影响到航空公司执飞航班的能力。”（完）