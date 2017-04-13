被强拖下机乘客对美联航采取法律行动

路透纽约4月12日 - 在芝加哥被从美国联合航空公司(UAL.N)班机上强拖下飞机的乘客律师周三向伊利诺伊州法院提交紧急申请，要求美联航保存有关该事件的视频记录和其他证据。

乘客David Dao医生的律师称由于该委托人面临“遭遇严重偏见”风险，因此要求美联航与运营欧海尔国际机场的芝加哥市保存监控视频、驾驶舱录音、乘客与机组名单、以及其他与美联航3411航班有关的材料。

芝加哥航空部门周三表示，又有两名人员因4月9日发生的这一事件被强制休假，当时机场安保人员将Dao医生拖下飞往肯塔基州路易斯维尔的美联航班机。有一名安全人员已于周二被强制休假。

纽约的民事和刑事辩护律师Paul Callan称，公众对于Dao医生的遭遇的强烈愤慨，可能会迫使美联航尽快达成金额较高的和解。(完)