美国联合航空将向经济舱提供免费零食

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透12月9日 - 美国联合航空（United Airlines）周三称，从2016年2月开始，将在所有航班上提供免费零食。这与向额外服务收费的行业趋势相偏离。
该公司执行长Oscar Munoz在9月上任后，进行了征求客户反馈意见的活动。
美联航将在早班飞机上提供免费华夫饼，在一天中后来时段的北美航班上提供各种可口的零食。目前尚不清楚提供免费零食的成本。
捷蓝航空(JBLU.O)等其它美国航空公司目前在所有航班上提供免费零食。联合航空目前仅在国际航班上提供免费零食。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。