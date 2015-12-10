美国联合航空将向经济舱提供免费零食

路透12月9日 - 美国联合航空（United Airlines）周三称，从2016年2月开始，将在所有航班上提供免费零食。这与向额外服务收费的行业趋势相偏离。

该公司执行长Oscar Munoz在9月上任后，进行了征求客户反馈意见的活动。

美联航将在早班飞机上提供免费华夫饼，在一天中后来时段的北美航班上提供各种可口的零食。目前尚不清楚提供免费零食的成本。

捷蓝航空(JBLU.O)等其它美国航空公司目前在所有航班上提供免费零食。联合航空目前仅在国际航班上提供免费零食。（完）