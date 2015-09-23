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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 09:50 BJT

美联航将申请开通旧金山至西安的不经停航班

(本文由路透中文网编译提供)

路透9月22日 - 美国联合航空 称，将向美国交通部申请开通旧金山至中国西安的季节性不经停航班。

西安是中国知名的旅游城市，有秦始皇兵马俑等景点。(完)

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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